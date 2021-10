MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO AMEAÇADOS:

Acorizal – Alta Floresta – Alto Boa Vista – Alto Paraguai – Apiacás – Araputanga – Arenápolis – Aripuanã – Barra do Bugres – Bom Jesus do Araguaia – Brasnorte – Cáceres

Campo Novo do Parecis – Campos de Júlio – Canabrava do Norte – Canarana

Carlinda – Castanheira – Cláudia – Colíder – Colniza – Comodoro – Confresa

Conquista D’Oeste – Cotriguaçu – Curvelândia – Denise – Diamantino – Feliz Natal

Figueirópolis D’Oeste – Gaúcha do Norte – Glória D’Oeste – Guarantã do Norte – Indiavaí

Ipiranga do Norte – Itanhangá – Itaúba – Jangada – Jauru – Juara – Juína – Juruena

Lambari D’Oeste – Lucas do Rio Verde – Luciara – Marcelândia – Matupá – Mirassol d’Oeste

Nobres – Nortelândia – Nossa Senhora do Livramento – Nova Bandeirantes – Nova Lacerda

Nova Santa Helena – Nova Canaã do Norte – Nova Olímpia – Nova Ubiratã – Novo Mundo

Novo Horizonte do Norte – Paranaíta – Novo Santo Antônio – Peixoto de Azevedo

Poconé – Pontes e Lacerda – Porto Alegre do Norte – Porto dos Gaúchos – Porto Esperidião

Porto Estrela – Querência – São José dos Quatro Marcos – Reserva do Cabaçal

Ribeirão Cascalheira – Rio Branco – Santa Carmem – Santo Afonso – São José do Rio Claro

São José do Xingu – Rondolândia – Rosário Oeste – Santa Cruz do Xingu – Salto do Céu

Santa Terezinha – Santo Antônio do Leverger – São Félix do Araguaia – Sapezal

Serra Nova Dourada – Sinop – Sorriso – Tabaporã – Tangará da Serra – Tapurah

Terra Nova do Norte – União do Sul – Vale de São Domingos – Várzea Grande

Vera – Vila Rica – Nova Guarita – Nova Marilândia – Nova Maringá – Nova Monte Verde