Com a diminuição dos casos e óbitos em decorrência da Covid-19, assim como da taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas em Mato Grosso, o Governo do Estado divulgou ontem (4) um novo decreto estadual com novas flexibilizações das medidas de biossegurança. O Decreto Estadual nº 1.134 revogou medidas de decretos anteriores e manteve somente a obrigatoriedade do uso da máscara.