A cerca de um ano antes das eleições de 2022, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) declarou no domingo (3), durante a inauguração do Parque Ecológico do Escondidinho, localizado na grande região Salmen, apoio a uma possível candidatura a presidência da República do ex-metalúrgico Luís Inácio Lula da Silva, o Lula (PT).

Em seu discurso, o prefeito falou das dificuldades que teve em sua gestão com o atual presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), como os cortes dos programas sociais, a exemplo dos habitacionais e as construções de creches. “Eu estou com o governo que trabalha pelo povo. O que trabalha pelo social, então o nome que apoio é o Lula para presidente”, enfatizou o prefeito.

Esta não é a primeira declaração de Pátio em favor do governo do Partido dos Trabalhadores, uma vez que sempre deixou transparecer o seu cunho de esquerdista e do trabalho voltado ao social. No último pleito eleitoral, o atual prefeito tentou uma aliança política com o PT, mas o projeto não vingou, pois o PT local lançou candidatura majoritária.

Atualmente, existe uma articulação do grupo político de Zé do Pátio para lançá-lo candidato a governador nas eleições do próximo ano, inclusive com uma costura política que começou com a direção nacional do PT já neste ano. Após ser destituído da direção estadual do Solidariedade, Pátio já afirmou que deixará o partido.