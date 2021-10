Como havia prometido a representantes da sociedade local, o governador do estado, Mauro Mendes, sancionou a lei 11.518, de 1º de outubro deste ano, de autoria do deputado estadual Sebastião Rezende que denomina a MT-040 como “Rodovia Elmo dos Santos Bertinetti”.

A oficialização da homenagem ao idealizador dessa estrada turística saiu com a publicação da referida lei no Diário Oficial do Estado que circulou nesta segunda-feira (4/10).

Conforme a publicação, fica denominado como “Rodovia Elmo dos Santos Bertinetti” o trecho da MT-040 compreendido entre o entroncamento da MT-270/140 até o entroncamento da Rodovia MT-456, em Mimoso, com extensão de 77,02 quilômetros. A denominação do trecho central da estrada vinha sendo defendida por Sebastião Rezende e representantes da sociedade rondonopolitana, visando reconhecer a luta do médico que morreu em 2017 pela viabilização dessa estrada alternativa entre Rondonópolis e Cuiabá.