Durante sua visita a Rondonópolis, ontem (4), o governador Mauro Mendes (DEM) declarou que vai caminhar ao lado do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD). Em resposta à afirmação, o prefeito brincou que ele e o governador será como Pelé e Coutinho, fazendo alusão à dupla habilidosa de jogadores de futebol do Santos na década de 1950.

Entre as autoridades que acompanharam o governador em sua visita, estavam o senador Carlos Fávaro, o deputado federal Neri Geller, os deputados estaduais Nininho, Thiago Silva e Sebastião Rezende, os secretários de Estado Alan Porto (Educação), Marcelo de Oliveira (Sinfra), Alexandre Bustamante (Segurança), Mauro Carvalho (Casa Civil), Laice Souza (Comunicação) e Nilton Borgato (Seciteci), além de lideranças políticas locais.

Pela manhã de ontem, o governador inaugurou a unidade do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), a obra da Escola Estadual Marechal Dutra, assinou um convênio para asfaltar 100% das ruas dos distritos industriais de Rondonópolis que foi firmado no último dia 23 de setembro com o prefeito José Carlos do Pátio durante a visita do governador na cidade, fez a vistoria às obras da ponte sobre o Rio Vermelho e de implantação da Avenida W11 e também nas obras da Escola Militar Tiradentes. Além disso, lançou o Patrulhamento Rural Georreferenciado na sede da Aprosmat.