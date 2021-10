A obra é uma das mais esperadas e cobradas nos últimos anos na cidade em função das condições inadequadas do prédio onde estava instalado o sistema socioeducativo, que por anos funcionou em um espaço improvisado de uma antiga delegacia no bairro Vila Aurora.

O governador Mauro Mendes deve vir a Rondonópolis nesta segunda-feira (4) para cumprir uma extensa agenda. Um dos principais compromissos na cidade será a inauguração do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), que passará a receber menores em conflito com a lei para cumprimento de medidas socioeducativas.

Para a construção do novo socioeducativo, o Governo do Estado informou ter investido R$ 7,5 milhões. O CASE passará a funcionar na região do Anel Viário e terá espaço para abrigar até 60 adolescentes em conflito com a lei.

Ainda, conforme o governo estadual, o Centro de Atendimento Socioeducativo de Rondonópolis conta com estrutura adequada para atender os adolescentes com salas de aula, campo de futebol, salas adequadas para as equipes de servidores em local mais amplo e seguro.

Além da inauguração do CASE, que está marcada para ocorrer às 8h30, o governador mantém agenda na cidade até às 16h, quando participa do lançamento do Patrulhamento Rural Georreferenciado, na sede da Aprosmat.

AGENDA

De acordo com agenda divulgada pelo Governo do Estado, Mauro Mendes chega ao município às 7h30, nas Glebas Rio Vermelho e Miau, onde se reúne com moradores e autoridades locais. Na sequência, às 8h30, participa da inauguração do CASE.

Às 10h, o governador vistoria as obras da ponte sobre o Rio Vermelho e de implantação da Avenida W11. Já às 12h10, Mendes segue para o Distrito Industrial Augusto Bortoli Razia, onde será realizada uma solenidade para assinatura do convênio para as obras de asfaltamento dos distritos industriais e da ordem de serviço da reforma da Escola Técnica Estadual.

O convênio para asfaltar 100% das ruas dos distritos industriais de Rondonópolis foi firmado no último dia 23 de setembro com o prefeito José Carlos do Pátio durante a visita do governador na cidade. O investimento será de R$ 60 milhões, sendo R$ 40 milhões em recursos próprios e R$ 20 milhões por emenda do senador Carlos Fávaro, para executar os serviços. A Prefeitura aportou outros R$ 30 milhões, totalizando R$ 90 milhões em investimentos nas regiões industriais da cidade.

Depois, o governador segue para a inauguração da reforma e ampliação da Escola Estadual Marechal Dutra, com investimentos de R$ 4,4 milhões. Às 15h, ele vistoria as obras da Escola Militar.

Às 16h, Mauro Mendes lança o Patrulhamento Rural Georreferenciado, na sede da Aprosmat. O serviço vai contar com quatro viaturas e 12 policiais militares, que farão a vigilância constante de propriedades rurais do município.