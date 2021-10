A Secretaria Municipal de Saúde informou que nesta segunda-feira (4) a vacinação será exclusiva para adolescentes com mais de 15 anos. Um novo cronograma semanal deverá ser divulgado no início da semana com convocações para segundas doses dos imunizantes Coronavac, Pfizer e Astrazeneca, dose de reforço para idosos e imunossuprimidos e primeira dose para adolescentes menores de 15 anos.