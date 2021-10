Para o deputado, é um momento especial, porque uma das obras esperadas pela população finalmente vai sair do papel. “Nós vamos realizar um grande sonho da população que mora entorno da Rodovia do Peixe, são 29 KMs de pavimentação que o Governo do Estado vai autorizar a licitação. O projeto da obra inicia no trecho da BR-364 do Praia Clube até a Comunidade do Miau. Tenho lutado junto com os representantes das Associações Gleba Rio Vermelho Selva de Pedra, Nova Aliança e Pau D’Alho e vereadores há muitos anos, a autorização da licitação é o primeiro passo da nossa conquista”, destacou o parlamentar.

Segundo Nininho, o sucesso dos encaminhamentos dos projetos no atual governo, é o compromisso da equipe com as metas da gestão. “O secretário Marcelo tem dado total atenção aos encaminhamentos, especialmente para projetos como este da Rodovia Peixe que estavam parados. Em nome do secretário parabenizo toda a equipe da Sinfra, e ratifico todo o meu respeito e admiração pelo governador Mauro Mendes”.

O parlamentar também destacou a assinatura do convênio para as obras no Distrito Industrial de Rondonópolis. “Outra grande conquista da população rondonopolitana. Junto com o deputado Neri articulamos parte dos recursos com o senador Carlos Fávaro, que prontamente colocou R$ 40 milhões, que serão investidos nas obras de toda drenagem e pavimentação do distrito Vetorasso, é um distrito que tem uma área grande a ser pavimentada, além dos investimentos no Distrito Razia, que é uma cobrança nossa junto com os vereadores, e o governador Mauro Mendes com sensibilidade e entendendo a importância da obra alinhou com o prefeito Zé do Pátio recursos via convênio”, explicou.

“Vivemos um bom momento com a reestruturação do município, graças à força de vontade do atual Governo e a responsabilidade com os cofres públicos, com obras nos quatro cantos do estado, em Rondonópolis não seria diferente”, completou o deputado.