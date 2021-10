Em viagem de quatro dias pelo Pantanal mato-grossense, o fotógrafo César Augusto trouxe na bagagem as histórias de um Pantanal um ano depois dos incêndios recordes que devastaram grande parte do ecossistema e mostram a falta de água na maior planície alagável do mundo. Um pouco do que o fotógrafo vivenciou entre os dias 19 e 22 de setembro em algumas regiões do Pantanal estão relatadas nesta reportagem do A TRIBUNA por meio das imagens registradas por ele.

Em alguns pontos não se vê mais recuperação. Vivenciei isso na floresta de cambarás que não se recuperou dos incêndios de 2020. Vi isso também na dificuldade de encontrar os ninhos dos tuiuiús. Eles abandonaram ninhos antigos pela impossibilidade de encontrar água. Não estão se perpetuando como antes”, afirmou.

O fotógrafo destaca ainda que é preciso entender o que está ocorrendo com o Pantanal e salvar o ecossistema local. Como profissional que trabalha com imagens e atua no Pantanal há anos, ele reforça que é papel do fotógrafo tanto “mostrar os encantos como os desencantos” dos lugares. “Não podemos fingir que está tudo bem e fechar os olhos. As imagens também servem de alerta”, explica.

César Augusto esteve, na primeira parte da viagem em Poconé, onde viu os estragos da estiagem. “ O Rio Bento Gomes estava praticamente seco na área urbana de Poconé. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção”, conta ele que complementa que na sequencia da viagem pode ver que o mesmo rio também estava seco na parte em que cruza a transpantaneira.

“Foi lá que flagramos Ongs [Organizações não governamentais] abastecendo as lagoas com caminhão pipa para garantir um pouco de água aos jacarés e outros animais. Não era raro encontrar carcaças de jacarés pelo caminho”.

O fotógrafo explica que a seca extrema diminui muito a água no Pantanal, mesmo quando comparado há períodos anteriores de estiagem quando, naturalmente, a água diminui. Segundo ele, o reflexo da escassez de água é a possibilidade de avistar uma quantidade bem menor de animais. “É nítido que há diminuição de água, de animais, da flora, dos peixes no Pantanal. É visível e por isso é preciso deixar esse alerta”, conclui.