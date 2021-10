Depois de buscar, por meses, uma solução para problemas na quadra de areia da praça do bairro Santa Cruz junto a Prefeitura de Rondonópolis e por meio de vereadores, sem obter sucesso, um grupo de amigos que se reúne periodicamente para jogar vôlei no local se juntou e fez sua própria melhoria na quadra. Foram várias noites de trabalho na quadra em sistema de mutirão para realizar a tão esperada “reforma” e poder jogar vôlei sem se machucar.

A questão, conforme explicou um dos amigos, Magnus Costa, era que quem construiu a quadra colocou as pedras na parte de baixo, que são necessárias para a drenagem, mas não instalou a manta para evitar que as pedras se misturassem à areia. “Com o tempo, as pedras começaram a aparecer na superfície da areia e passaram a machucar os jogadores”, disse.

Cansados de esperar pela solução que nunca vinha, um dos frequentadores, Márcio Bonfim, tomou a iniciativa de convidar os integrantes do grupo que jogava no local para fazerem uma vaquinha para comprar os materiais necessários para a “reforma” da quadra e depois realizarem os trabalhos no período noturno.

O grupo se reuniu, conseguiu dinheiro para comprar a manta e contou com o apoio de conhecidos que contribuíram doando dois carregamentos de areia. Magnus contou que para “reformar” a quadra, foram cerca de duas semanas de trabalho, que agora está quase no fim. “Para colocar a manta tivemos que peneirar toda a areia para que as pedras pudessem ser retiradas. Agora ainda será preciso utilizar mais uma carga de areia para concluir”, relatou.

Mesmo com dificuldades, pouco dinheiro e dependendo de doações, os amigos conseguiram resolver o problema, mas deixaram um alerta para a Prefeitura, para que as obras sejam feitas com qualidade e que atenda a população com mais presteza quando solicitada para resolver os problemas dos cidadãos.