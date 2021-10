O ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve na manhã de ontem (30) em Rondonópolis. Ele participou de inaugurações na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), empossou novos servidores e se reuniu com o prefeito José Carlos do Pátio na Prefeitura. A visita contou com a presença do senador Wellington Fagundes, deputados e do secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Na UFR, Ribeiro inaugurou duas usinas de geração de energia solar que foram construídas na universidade com capacidade para atender 100% da necessidade elétrica consumida no campus. Em visita às usinas, o ministro falou no programa de incentivo à adoção da energia solar para reduzir o custo de R$ 900 milhões/ano com os 281 campi universitários no Brasil – recursos que poderão ser utilizados em pesquisa e infraestrutura.