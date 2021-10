A Prefeitura de Rondonópolis inaugura, neste domingo (3), a partir das 17 horas, o Parque Ecológico do Escondidinho, localizado na grande região Salmen. As obras foram concluídas neste mês.

À frente do evento de inauguração está a Secretaria de Cultura, que no local irá abrir, de imediato, 400 vagas para diversos cursos, como aulas de violão, viola, violino, pintura e capoeira.

“O Município tem o propósito de ocupar os parques ecológicos com atividades voltadas à área da cultura e do esporte. O prefeito Zé Carlos do Pátio tem orientado o seu secretariado para um trabalho conjunto visando agregar diversas atividades nos espaços ecológicos como os parques”, enfatizou o secretário de Cultura, Pedro Augusto.

Ele explica que as atividades que serão desenvolvidas no Parque Ecológico do Escondidinho vão beneficiar diretamente os moradores dos bairros Pedra 90, Vila Olinda, Parque Universitário, Jardim Ana Carla e Rui Barbosa, assim como toda a população que vai usufruir desse novo espaço de lazer.

O parque ocupa uma área de 54 mil m² e possui diferenciais como o mirante, uma fonte interativa, a pista de skate – maior da cidade – projetada com padrões profissionais, praças com pergolados e também as três quadras poliesportivas.

O complexo de esporte e lazer conta também com pista de caminhada, bancos de madeira, dois quiosques e quadra de areia.

Os recursos investidos são frutos de convênio do Município com o Ministério do Turismo, via Caixa Econômica Federal (CEF), atualizados em cerca de R$ 6,5 milhões. O espaço localizado às margens do córrego Escondidinho é todo cercado com alambrado e vai integrar lazer, bem-estar e proteção ambiental.