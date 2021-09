Rondonópolis mantém os resultados positivos na geração de empregos, em 2021, e fecha o mês de agosto com 772 novas vagas de trabalho abertas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia e mostram ainda que Rondonópolis foi a cidade mato-grossense do interior que mais gerou empregos em agosto. Somente a capital, Cuiabá, teve saldo na abertura de novas vagas maior, com 1.780 novos empregos criados no período.

O resultado positivo na geração de emprego, em agosto, na cidade foi puxado, principalmente, pelos setores do comércio e da construção civil. O comércio liderou a abertura de novas vagas de trabalho no mês com 270 postos.

A construção civil promoveu a criação de 237 vagas de empregos.

Ainda com resultados positivos aparecem os setores de indústria e serviços. Na indústria, a cidade teve o mês mais positivo do ano de 2021 na geração de empregos, com a criação de 144 novas vagas.

O setor de serviços também manteve os bons resultados que vêm alcançado nos meses anteriores e fechou agosto com a abertura de 128 novos postos de trabalho. Somente o setor de agropecuária não registrou saldo positivo em agosto e promoveu o fechamento de 7 vagas de emprego.

MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso fechou mais um mês com saldo positivo e abriu em agosto mais 6.035 novas vagas de trabalho. Os municípios que mais se destacaram na geração de empregos no Estado foram Cuiabá, com 1.780 vagas abertas, Rondonópolis (772), Sinop (593), Várzea Grande (372) e Sorriso (362).

ACUMULADO DO ANO

Com todos os meses com saldo positivo na geração de empregos, Rondonópolis abriu de janeiro a agosto 5.429 novas vagas de trabalho. Em 2021, o setor que mais gerou empregos foi o de serviços com a abertura de 2.345 vagas entre janeiro e agosto, seguido do comércio, que abriu 1.335 novos postos de trabalho, da construção civil, com a criação de 1.009 empregos, indústria, com a abertura de 607 novos vagas e agropecuária, que abriu 133 novos postos de trabalho.

No acumulado do ano de 2021, os municípios que mais geraram empregos em Mato Grosso foram Cuiabá (14.000), seguida de Rondonópolis (5.429), Sinop (4.828), Sorriso (3.585) e Várzea Grande (2.832).