Uma reunião da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso discutiu, nesta semana, a lei de autoria do deputado estadual Sebastião Rezende que resultou na criação em Mato Grosso do aplicativo SOS Mulher, uma ferramenta tecnológica para celulares disponibilizada para as mulheres denunciarem qualquer tipo de agressão ou ameaça e que tem se constituído para elas como mais um aliado para a preservação da integridade física e psicológica.

Representando a Polícia Judiciaria Civil de Mato Grosso, a reunião contou com a presença do delegado geral Mario Dermeval, da delegada de execuções estratégicas Ana Paula Campos e do coordenador de Tecnologia da Informação Fabio Arruda. A partir da Lei 11.074/20, do deputado Sebastião Rezende, o aplicativo foi desenvolvido pela Polícia Judiciária Civil e pelo Poder Judiciário mato-grossense. Por enquanto, a tecnologia está disponível nas cidades que possuem unidades do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Mario Dermeval falou, na ocasião, da importância do aplicativo para acelerar o tempo de resposta de socorro a eventuais ameaças de agressão que a mulher sofra. Ele informou que o estado possui cerca de 10 mil mulheres contempladas com medidas protetivas, sendo que aproximadamente 50% dessas mulheres estão nas quatro cidades do estado que possuem o Ciosp, no caso Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Cáceres. O delegado-geral enfatizou que a lei do deputado Sebastião Rezende foi fundamental para viabilizar o aplicativo.

Para ter acesso à ferramenta, um juiz precisa autorizar a liberação, que é solicitada no momento em que a vítima faz o pedido da medida protetiva. Com o aplicativo, o pedido de socorro pode ser acionado por meio de três toques, ou pelo botão de volume, para evitar que o agressor perceba. Os casos recebidos pelo aplicativo são direcionados para equipe de monitoramento, via Ciosp, que aciona uma viatura policial mais próxima para atendimento à vítima.

Conforme Sebastião Rezende, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, a reunião foi muito produtiva, sendo que o próprio delegado fez um apelo para que outros municípios possam trabalhar a implantação do Ciosp, para que assim possam estender o aplicativo SOS Mulher para mais mulheres mato-grossenses. Inclusive, pôde questionar porque muitas mulheres ainda não vêm fazendo uso do aplicativo, mesmo com medidas protetivas.

O delegado externou que muitas mulheres conseguiram a medida protetiva antes do aplicativo ou da lei entrar em vigor, necessitando voltar à delegacia e requerer o aplicativo.

Sebastião Rezende externou ainda à reportagem que, através dessa ferramenta, muitas vidas podem ser salvas, necessitando, no entanto, que a população tenha mais conhecimento desse benefício.