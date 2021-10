Rondonópolis terá a primeira mostra de filmes de curta-metragem de produtores locais, em um evento neste sábado (2), a partir das 18h30, no espaço do Casario.

A informação é do secretário de Cultura do Município, Pedro Augusto. “O evento será aberto ao público. Será uma noite cultural em ambiente e espaço agradáveis para receber as pessoas. Teremos toda a estrutura de som, telão e cadeiras para as pessoas assistirem as mostras”, antecipa o secretário.