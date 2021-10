A Secretaria Municipal de Saúde anunciou a vacinação com a primeira dose para adolescentes com 15 anos para hoje (30). Também terá segunda dose da Pfizer para quem recebeu a primeira até o dia 29 de julho. Na sexta-feira (1), quem recebe a segunda dose são as pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca até o dia 7 de julho.

Esta semana continua ainda, até sexta-feira, com a aplicação da terceira dose de idosos com mais de 80 anos, primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos com comorbidades e deficiência permanente, maiores de 18 anos e segunda dose da Coronavac para quem recebeu a primeira até o dia 13 de setembro.

