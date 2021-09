Rondonópolis chegou ontem (29) à sexta semana consecutiva classificada com baixo risco de contaminação pela Covid-19. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Além de Rondonópolis, outros 128 municípios de Mato Grosso estão classificados com risco baixo. Outras 12 cidades estão classificadas com risco moderado de contaminação. Não há, em Mato Grosso, esta semana, nenhum município classificado com risco alto ou muito alto.

Os 12 municípios que estão com classificação de risco moderado são Colniza, Indiavaí, Itaúba, Jangada, Marcelândia, Nova Santa Helena, Novo Horizonte do Norte, Novo Santo Antonio, Novo São Joaquim, Porto dos Gaúchos, Reserva do Cabaçal e Rondolândia.

A classificação de risco é utilizada pela Prefeitura de Rondonópolis para nortear as medidas de controle da pandemia, podendo adotar restrições ou flexibilizações conforme o risco estabelecido. A mais recente reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus foi realizada no dia 22 de setembro, quando o Município optou por flexibilizar o passaporte da vacina, mantendo a exigência somente em estabelecimentos e eventos com mais de 300 pessoas.

Na ocasião, a Prefeitura liberou eventos de qualquer natureza para mais de mil pessoas desde que mantida a lotação de até 30% da capacidade do local e manteve toque de recolher na cidade entre 1h e 5h, permitindo a abertura de todos os estabelecimentos até a meia-noite.

MUDANÇA

O Governo do Estado atualiza a classificação de risco dos municípios uma vez por semana. A partir desta semana, as atualizações irão acontecer todas as quartas-feiras e não às terças como vinha ocorrendo. Para determinar as classificações, o Estado utiliza os dados da média móvel de casos da doença dos últimos 14 dias, bem como a quantidade de casos acumulados e a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).