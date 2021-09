Os dados sobre a ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) não estão disponíveis, pois a Secretaria Municipal de Saúde não havia divulgado o boletim epidemiológico até o fechamento desta notícia.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou ontem (29) que mais 7 óbitos foram registrados em Mato Grosso. São 13.800 mortes em decorrência da Covid-19 no Estado desde o início da pandemia.

Também foram confirmados, nas últimas 24 horas, mais 872 novos casos da doença. Com isso, Mato Grosso chega a 536.711 pessoas infectadas com o coronavírus, sendo que destas, 519.001 se recuperaram. Ainda há, no Estado, 3.166 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ativo.

Nas UTIs públicas, 109 pessoas estão internadas, e a taxa de ocupação era de 31,59%. Nas enfermarias públicas, outras 67 pessoas estavam internadas e a ocupação era de 11%.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (111.069), Várzea Grande (38.399), Rondonópolis (37.707), Sinop (25.897), Sorriso (18.202), Tangará da Serra (17.712), Lucas do Rio Verde (15.599), Primavera do Leste (14.687), Cáceres (11.820) e Barra do Garças (10.561).