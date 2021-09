A chuva forte acompanhada de vendaval, na tarde de ontem (28), causou danos na cidade. A ventania atingiu, principalmente, a região norte de Rondonópolis, nas proximidades do antigo aeroporto e deixou bairros da região sem energia elétrica por algumas horas. A estrutura da Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, foi praticamente destruída pelo vento e a vacinação contra a Covid-19 foi suspensa no local.