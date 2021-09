Três fatores estão contribuindo para a redução das chuvas e, consequentemente, a seca dos córregos e rios de Rondonópolis e de outras regiões do País. A explicação é do geógrafo e ambientalista Lindomar Alves.

“São três fatores macros que estão contribuindo para a diminuição das chuvas: o primeiro, o desmatamento na Amazônia, interferindo no fenômeno dos rios voadores que trazem chuva para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do País; em segundo, o aquecimento global, devido a queima de combustíveis fósseis associado à desnudez do solo; em terceiro lugar, o efeito La Nina (resfriamento das águas do Oceano Pacífico), que interfere na circulação dos ventos equatoriais, tornando eles mais lentos, que também carregam as nuvens de chuvas para o Centro, Sudeste e Sul do Brasil”, disse.