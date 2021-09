O mandato do vereador Jonas Rodrigues (SD), na Câmara de Rondonópolis, está empenhado para que o governo estadual promova a construção de uma nova unidade de saúde referência no atendimento médico de média e alta complexidade para atender o município e toda a região.

O parlamentar se junta às demais lideranças locais e estaduais para que a cidade tenha um novo hospital regional já que as atuais instalações não conseguem mais atender a demanda. De acordo com Jonas Rodrigues, uma grande vitória já foi anunciada, que é garantia do prefeito José Carlos Junqueira de Araújo em disponibilizar uma área para a construção do novo hospital. A área é onde está sendo projetado o novo centro político e administrativo da cidade, na região do antigo aeroporto.

ANEL VIÁRIO

Por outro lado, Jonas engrossa a luta para a duplicação do anel viário de Rondonópolis, uma bandeira desde o início de seu mandato como vereador, que é mobilidade urbana. A duplicação é imperativa para retirar, de uma vez por todas, o trânsito pesado de dentro da cidade, oferecendo mais segurança aos moradores e usuários das vias urbanas.

DISTRITO INDUSTRIAL

Jonas Rodrigues também destaca os investimentos que serão feitos no pavimento do mais antigo distrito industrial de Rondonópolis. Serão investidos R$ 60 milhões numa nova pavimentação no distrito, sendo R$ 20 milhões de emenda parlamentar do senador Carlos Fávaro (PSD) e mais R$ 40 milhões de aporte do governo estadual. “É mais uma de nossas lutas que vai se tornar realidade”, comemora o vereador.