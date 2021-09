A Prefeitura de Rondonópolis negou mais dois recursos da empresa Geosolo que era responsável por dois contratos milionários com o Município para obras de pavimentação nos bairros Sagrada Família, Parque Universitário, Carlos Bezerra II, Maria Vetorasso II e a duplicação da Rua Fernando Correa da Costa. A empresa havia abandonado as obras ainda em novembro de 2020 e respondia a Processo Administrativo junto à Prefeitura. Com a negativa dos recursos, o Município poderá concluir o distrato com a empresa.

Com a finalização do imbróglio, as obras devem ser retomadas pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) conforme anunciado recentemente pelo prefeito José Carlos do Pátio em um mutirão no bairro Parque Universitário.

No entanto, ainda não há definição de data para a retomada das obras pela Coder, que aguarda a contratação para poder iniciar a pavimentação.

A situação das obras paralisadas pela Geosolo vem sendo acompanhada desde o início deste ano pelo A TRIBUNA. A Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria LTDA mantinha dois contratos com o Município após vencer os processos de licitação.

Um dos contratos previa a pavimentação e drenagem no bairro Sagrada Família, além de parte da Avenida Binário, no valor de R$ 11 milhões, e outro contrato incluía as obras de drenagem e pavimentação do Parque Universitário, Carlos Bezerra II, Maria Vetorasso II e a duplicação da Rua Fernando Correa da Costa, com valor de R$ 13,9 milhões. Somados, os dois contratos chegavam a R$ 24,9 milhões.

Após a paralisação das obras pela empresa, em 2020, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) a notificou cinco vezes para que retomasse o serviço. Sem resultado, foi aberto um processo administrativo no mês de março para averiguar a situação e definir se o contrato seria rompido ou não. A decisão foi tomada no último dia 4 de maio e publicada no dia 11 de maio, mas a empresa entrou com recursos que estavam em análise até esta última semana.

MORADORES AINDA VÃO ESPERAR

A paralisação das obras pela Geosolo vem trazendo inúmeros transtornos aos moradores dos bairros atingidos, principalmente Sagrada Família e Parque Universitário, que enfrentam problemas graves de erosão nas vias sem pavimentação em período de chuva.

Com a demora na conclusão do impasse com a empresa, as obras já estão há quase um ano paradas e não deve ser possível finalizá-las até o próximo período de chuva. Para os moradores, mais transtornos deverão ser enfrentados até que finalmente a obra seja concluída.