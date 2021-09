Além do ministro, para a cerimônia de inauguração da usina e do RU da UFR, está prevista a presença do governador do Estado do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM); reitora da Universidade Federal de Rondonópolis, Analy Castilho Polizel de Souza; senador Wellington Fagundes (PL); senador Jayme Campos (DEM); (a confirmar), senador Carlos Fávaro (PSD); (a confirmar), prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (Solidariedade); Secretário de Educação Superior do MEC, Wagner Vilas Boas; presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte; presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Oswaldo Ferreira e demais autoridades.

Após agenda em Rondonópolis, o ministro da Educação se desloca até Cuiabá onde participa da inauguração de outra usina de energia fotovoltaica na UFMT e também a inauguração do Centro de Medicina e Pesquisa com Animais Silvestres e da cerimônia de inauguração do Bloco Didático.

Na agenda do ministro em Cuiabá, consta a sua presença no Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá, onde faz visita à obra de reforma do anfiteatro, participa de inauguração das salas de aula, salas de informática, laboratório de química.

Além disso, participará da homenagem aos servidores empossados como membros da Academia Mato-grossense de Letras, de História e de Geografia. Em Várzea Grande, faz a assinatura simbólica da retomada das obras do Campus Várzea Grande da UFMT.