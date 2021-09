Rondonópolis não registrou óbitos nesta sexta-feira (24) e, com isso, fica pela primeira vez no ano, sem mortes por quatro dias consecutivos. Na cidade, 935 pessoas morreram desde o início da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados nesta sexta-feira.

Entre quinta-feira (23) e sexta-feira foram confirmados mais 19 novos casos da doença na cidade. São 37.563 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Destas, 36.272 pessoas se recuperaram. Ainda havia no Município, 356 pessoas com casos ativos do vírus. Destas, 333 estavam em isolamento domiciliar e 23 estavam hospitalizadas.

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas estava em 46,7% nesta sexta-feira, com 14 pacientes internados e 16 leitos disponíveis. Nas enfermarias públicas, a ocupação era de 11%, com 10 pessoas internadas.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou nesta sexta-feira (24) que mais seis óbitos foram registrados em Mato Grosso. São 13.762 mortes em decorrência da Covid-19 no Estado desde o início da pandemia.

Também foram confirmados, entre a quinta e sexta-feira, mais 512 novos casos da doença. Com isso, Mato Grosso chega a 534.111 pessoas infectadas com o coronavírus, sendo que destas, 516.016 se recuperaram. Ainda há no Estado, 3.563 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ativo.

Nas UTIs públicas, 125 pessoas estão internadas, e a taxa de ocupação era de 33,33%. Nas enfermarias públicas, outras 80 pessoas estavam internadas e a ocupação era de 13%.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (110.401), Várzea Grande (37.649), Rondonópolis (37.563), Sinop (25.805), Sorriso (18.165), Tangará da Serra (17.678), Lucas do Rio Verde (15.570), Primavera do Leste (14.670), Cáceres (11.784) e Barra do Garças (10.552).