A semana começa com a vacinação da primeira dose para quem tem 17 anos em Rondonópolis. O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde que informou ainda que tem aplicação da segunda dose da Pfizer e da Coronavac. O Município deve manter nesta semana a vacinação para adolescentes com mais de 12 anos com comorbidade e deficiência permanente e da terceira dose para idosos com mais de 80 anos. Tem ainda repescagem para maiores de 18 anos. O cronograma divulgado segue até quarta-feira (29) e novos públicos podem ser convocados ao longo da semana com a chegada de mais doses de vacina.

As primeiras doses para adolescentes de 17 anos estarão disponíveis nesta segunda-feira (27) e para os adolescentes com 16 anos na terça-feira (28) nas unidades de saúde dos bairros André Maggi, Pedra 90, Cidade Alta, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Morumbi, Conjunto São José e da Cohab, na Central de Vacinação, das 14h às 20h e no sistema drive thru na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11h.

