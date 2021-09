De acordo com o governador, o prefeito mostrou a situação dos distritos industriais, além de apresentar o que a Prefeitura já realizou de melhorias. “Ele [Pátio] mostrou a realidade dos distritos industriais e em alguns a situação é mesmo precária e nós saímos daqui com o compromisso de investir R$ 40 milhões em recursos estaduais e mais aproximadamente R$ 21 milhões de uma emenda do senador Carlos Fávaro para melhorias nos distritos industriais”, afirmou Mauro Mendes.

O governador Mauro Mendes esteve ontem (23) em uma visita oficial a Rondonópolis e se reuniu com o prefeito José Carlos do Pátio para tratar de projetos para trazer melhorias para a cidade. Em entrevista coletiva depois da reunião, Mendes anunciou investimentos de aproximadamente R$ 61 milhões para promover melhorias na infraestrutura dos distritos industriais de Rondonópolis e falou sobre o Hospital Regional, a Unemat e a duplicação do Anel Viário.

O governador destacou que a emenda do senador já está disponibilizada para o Governo do Estado e será repassada para os investimentos nos distritos industriais de Rondonópolis. Pátio reforçou que, durante a reunião, teve a oportunidade de apresentar ao governador os principais problemas crônicos da cidade atualmente.

“Mostramos três problemas crônicos: Hospital Regional, Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso) e os distritos industriais. E com relação aos distritos industriais ele se prontificou em atender com investimentos. Com os recursos poderemos resolver o problema do Distrito Vetorasso e entrar no Distrito Velho (Rondonópolis), que está uma vergonha”, disse o prefeito.

Zé do Pátio complementou que a Prefeitura está investindo R$ 40 milhões em melhorias no Distrito Industrial Augusto Bortoli Razia. “Com os mais R$ 60 milhões do Estado e da emenda do senador, os investimentos nos distritos industriais serão de R$ 100 milhões. Mas ainda vai faltar”, avisou Pátio . Além dos três distritos que passarão por melhorias com os investimentos, ainda restará o mini-distrito industrial da Vila Operária, que também precisa de melhorias.

UNEMAT

Também houve solicitação ao governador para solucionar a questão da Unemat, já que o Município está construindo o prédio para abrigar a universidade por meio de uma parceria público-privada, mas ainda não há certeza da instalação do campus da Unemat na cidade. Mauro Mendes explicou que a situação será analisada, porém não se comprometeu em instalar um campus em Rondonópolis.

HOSPITAL REGIONAL

Na reunião houve ainda cobranças do prefeito para que o Governo do Estado resolva os problemas das cirurgias, especialmente, ortopédicas no Hospital Regional de Rondonópolis, pois a unidade não vem atendendo a demanda de pacientes da cidade, tanto que o Município anunciou, no final de agosto, a abertura emergencial de 13 leitos para pacientes ortopédicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para manter aqueles que não conseguem vaga com rapidez no HR.

As longas filas de espera de pacientes por cirurgias ortopédicas é um problema que já vem sendo abordado por autoridades políticas locais desde o final de agosto. O HR não consegue mais atender a demanda e pacientes aguardam até meses por uma cirurgia.

Sobre o problema, o governador Mauro Mendes explicou que o não atendimento da demanda foi ocasionado pela pandemia, com a destinação de leitos para pacientes da Covid-19. Segundo ele, o Estado já vem fechando os leitos exclusivos para atender Covid-19 no Hospital Regional de Rondonópolis para destiná-los aos demais pacientes e com isso poderá atender uma demanda maior.

Além disso, o governador afirmou que o governo estadual destinou R$ 105 milhões para a realização de cirurgias eletivas em todo o Mato Grosso e o Município poderá comprar cirurgias eletivas em hospitais particulares e efetuar o pagamento com recursos estaduais. De acordo com ele, essa seria uma alternativa para Rondonópolis.

ANEL VIÁRIO

Na oportunidade, o prefeito José Carlos do Pátio também apresentou ao governador a necessidade de duplicação do Anel Viário em Rondonópolis. Mauro Mendes explicou que irá solicitar um estudo técnico com levantamento de tráfego para então poder definir sobre a necessidade de duplicação. “Essa é uma grande obra estrutural, então será preciso analisar tecnicamente para saber da necessidade e viabilidade”, disse.

A reunião na Prefeitura de Rondonópolis contou com a presença dos deputados estaduais Sebastião Rezende, Thiago Silva, Nininho e Wilson Santos, do deputado federal Carlos Bezerra, de vereadores e de secretários municipais.