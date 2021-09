Representantes da sociedade de Rondonópolis, em companhia do deputado estadual Sebastião Rezende, estiveram na manhã de ontem com o governador do Estado, Mauro Mendes, durante a reunião que ele teve com o prefeito José Carlos do Pátio, na Prefeitura. O presidente do Rotary Club de Rondonópolis, Tarcísio Dias de Oliveira, o empresário Samuel Logrado, diretor do A TRIBUNA e Fabiana Bertinetti (filha do homenageado), além do deputado Rezende, entregaram um ofício ao governador pedindo atenção especial em prol da sanção do projeto de lei 788/2020, aprovado pela Assembleia Legislativa e de autoria do referido parlamentar, que nomina a MT -040 como “Elmo dos Santos Bertinetti”, médico e empresário rondonopolitano falecido em 2017.

O grupo aproveitou a visita do governador ao município de Rondonópolis para entregar o documento demonstrando o reconhecimento da sociedade local ao trabalho e empenho do médico Elmo Bertinetti pela implantação e viabilização da rodovia alternativa entre Rondonópolis e Cuiabá, passando pelo Pantanal. A iniciativa desses integrantes da sociedade local ocorre em função que o projeto de lei aprovado depende agora apenas da sanção do governador do Estado para virar lei.

———————————————————————————— ———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————————————————————————————————

“Foi muito importante o Samuel Logrado e o presidente do Rotary de Rondonópolis terem ido ao governador entregar esse ofício para que ele saiba que essa propositura não é apenas um reconhecimento do Sebastião Rezende, mas da sociedade local em prol de todo trabalho feito pelo dr. Emo Bertinetti para consolidação dessa rodovia”, externou o deputado Rezende. O documento entregue ao governador enfatiza que não só o Rotary Club de Rondonópolis agradece ao deputado Sebastião Rezende, como também enaltece a ação do chefe do Executivo, que está concretizando o sonho do falecido Elmo Bertinetti. Externa ainda que as lideranças de Rondonópolis e Mimoso são conhecedoras da dedicação e esforço dispensados pelo Dr. Bertinetti para idealização e concretização desse projeto, bem como se sentem agradecidas pela finalização do asfaltamento dessa rodovia e ficam esperançosos na sua breve conclusão, pelo atual governo. “Hoje a rodovia MT-040 está em suas últimas obras para ser concluída por Vossa Excelência, mas seu idealizador não está mais entre nós. Porém, assim como muitas outras benesses que Dr. Bertinetti nos deixou, essa estrada é uma das suas principais idealizações, sendo imprescindível que todo o trabalho realizado por ele não fique esquecido no tempo”, consta no ofício entregue.

Após receber o documento, Mauro Mendes garantiu que a construção dos trechos pendentes da MT-040, entre o Distrito de Fátima de São Lourenço e o entroncamento da Rodovia MT-456, em Mimoso, estão sendo finalizados e que pretende concluir essa chamada “Estrada Verde” até o fim deste ano de 2021. Também externou que a homenagem em prol do Dr. Bertinetti é merecida e que vai sancionar o projeto de lei que dá o nome do médico ao trecho central da rodovia, com cerca de 77 quilômetros.