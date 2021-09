A vacinação da segunda dose da Astrazeneca para as pessoas que estão com a dose atrasada acontece neste fim de semana, em Rondonópolis. A Secretaria Municipal de Saúde informou que receberá as doses da vacina para esse público ainda hoje (24) do Governo do Estado e que o total disponibilizado para a cidade será suficiente para imunizar com a segunda dose quem recebeu a primeira até o dia 2 de julho.

A vacinação terá início neste sábado (25) para as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 16 de junho. Esse público-alvo deve procurar o posto de saúde Pedra 90, das 8h às 16h ou a Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, das 8h às 18h. Quem optar por vacinação em sistema drive thru deve ir até o Estádio Municipal Luthero Lopes. O atendimento será das 8h às 16h.

Já no domingo (26), recebem a segunda dose da Astrazeneca as pessoas que tomaram a primeira até o dia 2 de julho. A vacinação será realizada no posto de saúde do Pedra 90, das 8h às 16h, na Central de Vacinação, das 8h às 18h e em sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes, das 8h às 16h.

Para a próxima semana, a Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda o recebimento de mais doses do imunizante da Astrazeneca para convocar a população para receber a segunda dose. O envio de mais doses depende do Ministério da Saúde e ainda não há prazo definido para ocorrer.