O mestrado semipresencial em Matemática – PROFMAT- está com inscrições abertas até o dia 25 de outubro de 2021 até as 17h, horário oficial de Brasília. São 10 vagas para a Universidade Federal de Rondonópolis-UFR.

A realização do Exame Nacional de Acesso (ENA) ocorrerá no dia 4 de dezembro de 2021, das 14h às 17h, horário oficial de Brasília.

O PROFMAT é um programa de mestrado profissional formado por uma rede de 77 Instituições de Ensino Superior (neste ano de 2021), no contexto da Universidade Aberta do Brasil/Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), e coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com apoio do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

A coordenadora do mestrado na UFR, professora doutora Eunice Cândida Pereira Rodrigues, que está em seu segundo mandato, explica que o programa “foi recomendado pela CAPES, reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação – CNE e validado pelo Ministério da Educação com nota 5 (nota máxima para programas de mestrado)”.

“O objetivo do mestrado é proporcionar formação matemática aprofundada e relevante ao exercício da docência na Educação Básica, visando dar ao egresso a qualificação certificada para o exercício da profissão de professor de Matemática”, esclarece Eunice Rodrigues.

HISTÓRIA

A história de luta para implantação do PROFMAT, em Rondonópolis, iniciou-se em 2013. Na ocasião, a luta teve como primeira tentativa conferir adesão ao mestrado como subpolo do PROFMAT/UFMT-Cuiabá, porém sem sucesso. Somente em 2017, a almejada adesão ao PROFMAT foi conferida, como pólo.

A adesão foi uma grande conquista para a cidade de Rondonópolis e região, pois este é o primeiro mestrado do ICEN – Instituto de Ciências Exatas e Naturais e o primeiro da região sudeste do Estado de Mato Grosso, como mestrado profissional em matemática.

A coordenadora explica que “iniciamos a nossa primeira turma em março de 2019, sendo que o ENA ocorreu em 20 de outubro de 2018. Na ocasião, tivemos 113 candidatos concorrendo a 10 vagas. As dez melhores notas preencheram as dez vagas no Profmat/Roo. Até início de dezembro/2021 todas as defesas, em andamento, devem estar concluídas”.

RECONHECIMENTO

O egresso do curso de Matemática e fundador do Instituto Professora Coraci, Everton Neves, ressalta a importância da política pública de formação, em nível de pós-graduação, para professores da educação básica: “Temos que parabenizar o grupo de docentes da UFR que lutou pelo PROFMAT para a segunda capital regional do Estado de Mato Grosso. Nossa Rondonópolis é um polo educacional, o programa beneficia todas as cidades em seu entorno. O mestrado elevará a Qualidade na Educação, impactando no chão da escola e, também, nas avaliações externas como Ideb”.

O PROFMAT é o primeiro grande mestrado profissional em rede do Brasil, tendo como qualificar para o exercício da profissão de professor de Matemática, neste sentido as vagas são exclusivas para professores em exercício da docência de Matemática, que sejam portadores de diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, em qualquer área.