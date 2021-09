A Polícia Militar registrou, em Rondonópolis, três mortes violentas nas últimas 24 horas. Um homem identificado como Antônio Alves dos Santos Junior, 32 anos, morreu na noite da terça-feira (21), no momento em que realizava manutenção em um condicionador de ar e recebeu descarga elétrica. O acidente aconteceu no bairro Cidade Alta.

Um jovem, identificado como Renan de Souza Santos, 26 anos, foi morto a golpes de faca durante a madrugada de ontem (22), no Jardim Itapuã. Populares informaram à Polícia Militar que ouviram o pedido de socorro do rapaz. Quando a PM chegou ao local, encontrou o jovem ferido e imediatamente acionou o Samu, no entanto, a vítima já estava sem vida.