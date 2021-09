A Prefeitura de Rondonópolis anunciou, ontem (22), a elaboração de um novo decreto municipal com alterações na obrigatoriedade do passaporte da vacina. A decisão foi tomada após reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus. Com a mudança, o passaporte da vacina somente será obrigatório para estabelecimentos com capacidade para mais de 300 pessoas, bem como em eventos com a mesma quantidade de público.

Quanto aos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, o Comitê de Gestão optou pela manutenção do horário previsto no decreto municipal atual, com permissão de funcionamento das 5h à meia-noite, com toque de recolher entre a 1h e 5h.

Segundo o prefeito José Carlos do Pátio, a decisão de manter o horário de funcionamento para os estabelecimentos da cidade foi baseada na diminuição da quantidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede pública, que ocorreu na última semana, deixando Rondonópolis atualmente com 30 leitos em UTIs exclusivos para pacientes com Covid-19.

Pátio destacou que o horário de permissão de funcionamento dos estabelecimentos deve ser mantido ainda pelas próximas semanas como uma forma de garantir que não ocorra aumento na contaminação e internações pela Covid-19. Com o avanço da vacinação com a segunda dose, a tendência, de acordo com o prefeito, é flexibilizar mais o horário de abertura e fechamento dos estabelecimentos.

As alterações definidas em reunião do Comitê de Crise devem passar a valer já no dia de hoje (23), com a publicação de um novo decreto municipal.

BAIXO RISCO

Nesta terça-feira (21), Rondonópolis chegou à quinta semana consecutiva classificada com risco baixo para a contaminação com a Covid-19, o que permite que o Município possa adotar medidas mais brandas de biossegurança.