Em um processo bastante movimentado, a chapa da situação liderada pelo médico Sinésio Gouveia de Alvarenga, que reúne parte da atual diretoria e um grupo de pessoas da sociedade que ingressam com a mesma visão, venceu as eleições para escolha da nova Diretoria e novo Conselho Fiscal da Santa Casa de Rondonópolis. Em função da pandemia, esta nova gestão terá um mandato tampão, que vai apenas até março de 2022. “A Santa Casa precisa do apoio de todos. Nós precisamos trabalhar juntos por Rondonópolis e pela região. Com certeza, a disputa acaba aqui. Estamos abertos aos membros da chapa adversária para ouvi-los e poder melhorar o que for possível”, externou o Dr. Sinésio. A diretora vice-presidente da chapa eleita é a educadora Iracema Dinardi Peixoto.

A outra chapa participante foi liderada pelo médico Pedro Luiz Carvalho e Silva, que fazia oposição ao grupo atual. As eleições para a Santa Casa de Rondonópolis ocorreram anteontem (20), indo das 15 horas até às 21 horas, no espaço de eventos Ideias Buffet, no bairro Parque Sagrada Família. No geral, o processo se deu de forma até tranquila.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————