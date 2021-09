Rondonópolis chega à quinta semana consecutiva classificada com baixo risco de contaminação pela Covid-19. A informação foi divulgada ontem (21) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Além de Rondonópolis, outros 129 municípios de Mato Grosso estão classificados com risco baixo. Outras 11 cidades estão classificadas com risco moderado de contaminação. Não há, em Mato Grosso, esta semana, nenhum município classificado com risco alto ou muito alto.

Os 11 municípios que estão com classificação de risco moderado são Colniza, Indiavaí, Itaúba, Jangada, Nova Santa Helena, Novo Horizonte do Norte, Novo São Joaquim, Reserva do Cabaçal, Rondolândia, Santa Rita do Trivelato e São José do Povo.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————