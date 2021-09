Em visita do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), Guilherme Maluf à Prefeitura de Rondonópolis, na manhã de ontem (20), o prefeito José Carlos do Pátio esclareceu que um problema interno no Município com relação a atualização de dados no sistema Radar Obras Paralisadas do Tribunal fez com que a Prefeitura configurasse no ranking como a cidade de Mato Grosso com o maior número de obras paradas.

O sistema Radar Obras Paralisadas foi lançado pelo TCE/MT no início de junho deste ano e trazia uma relação de obras paralisadas em todas as cidades de Mato Grosso. O sistema também apresentava um ranking com os municípios com o maior número de obras não terminadas no Estado. Quando lançado, Rondonópolis aparecia em primeiro lugar com 234 obras paradas, como mostrado pelo A TRIBUNA.

Segundo Pátio, uma auditoria interna descobriu que grande parte do problema estava na atualização de dados pela Prefeitura no sistema de registro de controle de obras do TCE/MT. Muitas das obras que apareciam entre as paralisadas na cidade, segundo ele, eram antigas e o Município encontrava problemas para localizar a documentação e assim atualizar o sistema.

Identificado o problema, a Prefeitura passou a promover as correções necessárias, atualizando o sistema. Com isso, das 234 obras listadas inicialmente como paradas, restam no sistema do tribunal 39 nestas condições. No entanto, de acordo com o prefeito, essa quantidade ainda deve ser reduzida pela metade com a atualização do sistema que ainda está em andamento.

Pátio reconheceu que parte do problema foi realmente ocasionado por problemas na Prefeitura, com a não atualização adequada do sistema. “Mas nós já detectamos, já alimentamos o sistema e o Tribunal já está vendo isso e está aqui para nos orientar sobre o que é melhor para os municípios”, ressaltou.