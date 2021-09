Com o objetivo de promover a participação social em seu mandato eletivo, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) realizou no sábado (18) mais uma edição do seu projeto Gabinete Itinerante, desta vez na região do Conjunto São José, em Rondonópolis.

Na oportunidade, a população do Conjunto e bairros próximos puderam apresentar ao deputado e sua equipe solicitações e indicações de melhorias para se tornarem indicações na Assembleia Legislativa.

O parlamentar também prestou contas do seu trabalho e apresentou os projetos que tem desenvolvido em prol da educação, social e qualificação dos trabalhadores rondonopolitanas, como o “Tocando em Frente” que já ensinou mais de 300 crianças a tocar violão, “Rede de apoio à saúde mental” que orienta pessoas que precisam de auxílio nessa área, “Flor do Cerrado” que capacitou mais de 250 mulheres para o mercado de trabalho e o

“Qualifica MT” que são cursos profissionalizantes para centenas de famílias do município. Além disso, Thiago Silva destinou emenda que garantiu este ano 100 vagas de Direito e 100 vagas de Jornalismo na Unemat.

Thiago explica que realiza este projeto desde quando foi vereador e a população tem comparecido, mostrando que quer participar das políticas públicas. “É o nosso dever como homem público estar próximo, ouvindo as camadas mais populares e buscando atender as principais solicitações da população”.

“Eu gosto muito do trabalho do deputado, que nos representa muito bem. Fez um ótimo trabalho como vereador e como deputado está trabalhando ainda mais”, comentou Zildiette Carnaíba.

Todas as solicitações recebidas serão encaminhadas para se tornarem indicações e requerimentos no parlamento de Mato Grosso. O deputado informa que irá realizar mais edições do Gabinete em bairros e cidades da região.