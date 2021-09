Em um processo bastante movimentado, a chapa da situação liderada pelo médico Sinésio Gouveia de Alvarenga, que reúne parte da atual diretoria e um grupo de pessoas da sociedade que ingressam com a mesma visão, venceu as eleições para escolha da nova Diretoria e novo Conselho Fiscal da Santa Casa de Rondonópolis. Em função da pandemia, esta nova gestão terá um mandato tampão, que vai apenas até março de 2022.

A outra chapa participante foi liderada pelo médico Pedro Luiz Carvalho e Silva, que fazia oposição ao grupo atual. As eleições para a Santa Casa de Rondonópolis ocorreram ontem (20-9), indo das 15 horas até às 21 horas, no espaço de eventos Ideias Buffet, no bairro Parque Sagrada Família. No geral, o processo se deu de forma até tranquila.

No começo da assembleia a chapa da oposição fez uma objeção em relação aos membros do Rotary que estavam afastados e apareceram para votar. Seguindo o Estatuto Social, os votos desses membros foram depositados em uma urna à parte, como impugnados, mas no final acabaram sendo aceitos na votação geral.

Incluindo os votos das duas urnas, a chapa liderada por Sinésio venceu o processo por 122 votos (111+11 impugnados) a 76 votos (58+18 impugnados). Houve dois votos nulos. Após o resultado da votação, o diretor presidente eleito externou que dirigir a Santa Casa é muito difícil, porque os problemas e necessidades são muitos e os recursos são escassos.

“A Santa Casa precisa do apoio de todos. Nós precisamos trabalhar juntos por Rondonópolis e pela região. Com certeza, a disputa acaba aqui. Estamos abertos aos membros da chapa adversária para ouvi-los e poder melhorar o que for possível”, externou.

A diretora vice-presidente da chapa eleita é a educadora Iracema Dinardi Peixoto.