O contador e empresário João Fernandes Zuffo, de 53 anos, está com mandado de prisão decretado pelo juízo da Comarca de Juscimeira e está sendo considerado foragido – até o fechamento desta edição, na tarde deste sábado (18/9). A Polícia Civil concedeu uma entrevista coletiva na sexta-feira (17/9) e informou que ele é investigado como líder de um grupo criminoso que cometeu diversos roubos na região, entre eles o que terminou com o latrocínio do advogado João Anaídes Cabral Netto, 49 anos, ocorrido no mês de julho deste ano, em Juscimeira.

Em função das investigações, a Polícia Civil cumpriu nesta sexta-feira, em Rondonópolis, mandados judiciais de busca e apreensão contra o contador e empresário, fazendo parte da Operação Flor do Vale, conduzida pela Delegacia da Polícia Civil de Juscimeira, cujo inquérito apurou as circunstâncias e afirma ter identificado os envolvidos no crime ocorrido no dia 17 de julho deste ano em um condomínio de chácaras, em Juscimeira, que vitimou o advogado João Anaídes.

De acordo com o delegado Ricardo de Oliveira Franco, as provas produzidas e indícios reunidos no inquérito demonstram a liderança do contador no planejamento e execução de diversos crimes patrimoniais ocorridos na região. Ele é acusado de planejar, apontar e indicar aos comparsas do grupo criminoso os lugares para executar os roubos, entre eles o que ocorreu no condomínio de chácaras onde três propriedades foram alvos do grupo e em uma delas o advogado foi morto.

O contador João Zuffo tem uma chácara no mesmo condomínio onde ocorreu o latrocínio e na data ele estava na propriedade, onde aguardava, segundo a polícia, a conclusão do roubo e se passava também por vítima. Três dos criminosos identificados na investigação do latrocínio já estão presos. Um deles é funcionário do contador. A polícia acusa ainda a participação dele, do patrão e de outros dois em outro roubo cometido também contra um advogado, em dezembro do ano passado, quando foi levado um veículo BMW da vítima, em Cuiabá. Na ocasião, o contador é acusado de estar presente no local do roubo e se passar por vítima.