O Núcleo da Aprosoja Rondonópolis, em parceria com o Sindicato Rural, realiza no próximo dia 24, a partir das 19 horas, no Parque de Exposições, a palestra: “Defesa da Propriedade Rural”, com os palestrantes Marcos Pollon e André Bedin Pirajá. O objetivo é esclarecer como ter um armamento legal dentro da propriedade rural.

O público alvo são os associados da Aprosoja, produtores rurais e demais pessoas interessadas no assunto. Porém, o evento é limitado a 100 pessoas seguindo as normas sanitárias de prevenção à Covid-19. A informação é do delegado e coordenador da Aprosoja, Michel Pagno.

As inscrições serão feitas no Parque de Exposições, em horário comercial. Maiores informações pelo telefone (66) 3423-2990. No dia seguinte à palestra, no sábado (25), os participantes receberão noções de práticas de tiro no Clube A Tiro, em Rondonópolis.

“Será um evento que vai esclarecer aos interessados as atualizações para se ter um armamento legal nas propriedades rurais. São palestrantes de peso e que estão antenados sobre o assunto”, enfatiza Michel Pagno.