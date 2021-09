Atualmente, pacientes que dependem de atendimento em ortopedia e traumatologia em Rondonópolis vêm enfrentando muitas dificuldades. Isso porque o Hospital Regional de Rondonópolis, conforme alegam autoridades políticas da cidade e o prefeito José Carlos do Pátio, não atende mais a demanda existente, deixando pacientes aguardando até por meses por uma cirurgia que deveria ter sido realizada de forma emergencial. O caos atual também seria reflexo, segundo informações repassadas ao A TRIBUNA, pelo fato do Hospital Regional não receber mais os pacientes de ortopedia e traumatologia transportados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Para receber atendimento do HR, os pacientes precisam ser regulados, ou seja, devem primeiro ser encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde será avaliado e então será solicitada a sua transferência.

O problema é que muitos desses pacientes acabam passando muito tempo aguardando uma vaga no HR, que não consegue atender a atual demanda, e permanece na UPA, onde não há uma estrutura adequada para o atendimento ortopédico e traumatológico, mesmo porque, esse tipo de atendimento, considerado de média e alta complexidade, deve por lei, no sistema tripartite, ser fornecido pelo Governo do Estado.

A situação já está sendo debatida por deputados e vereadores da cidade, que buscam uma solução para o problema. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal chegou a solicitar apuração do Ministério Público de Mato Grosso sobre a falta de atendimento adequado aos pacientes da ortopedia. O vereador Jonas Rodrigues foi outro que denunciou a situação e cobrou ação do poder público, bem como o deputado estadual Thiago Silva, que encaminhou ao Governo do Estado pedido para construção de um novo hospital regional em Rondonópolis pelo fato do atual não conseguir atender a demanda. O deputado Delegado Claudinei, conforme ampla reportagem veiculada pelo A TRIBUNA em sua edição desta sexta-feira, também esteve na Secretaria Estadual de Saúde para tratar do assunto. Para tentar contornar o problema com os pacientes ortopédicos, o prefeito José Carlos do Pátio, disse que está fazendo o possível para atender a demanda, mesmo não sendo de sua responsabilidade. O município está bancando, por meio de convênio com um hospital de Cuiabá, a cirurgia de parte dos pacientes que aguardam vaga no HR. “Eu não posso deixar as pessoas sofrendo. Tenho feito muito além da minha parte e não vejo o Estado ajudar”, disse Pátio recentemente em entrevista coletiva na Prefeitura de Rondonópolis.

Naquela ocasião, Pátio citou como exemplo que o Estado, por meio do Hospital Regional, tem deixado de atender pacientes com aneurismas e que não podem esperar na fila de cirurgias, pois até correm risco de morte. “O Regional tem que abrir as portas para atender casos de aneurismas. O Estado não está cumprindo com o papel com a alta complexidade”, destacou o prefeito.