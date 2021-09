Com eleições no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis previstas para esta segunda-feira (20/9), o Grupo SOS Santa Casa, que reúne entidades e voluntários da sociedade civil, e o Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis (GMPR) defendem que os trabalhos de mudanças e melhorias na instituição, iniciados pela atual diretoria, possam ter continuidade.

Diante das eleições, a empresária Tânia Balbinotti, coordenadora do SOS Santa Casa e representante do GMPR, em contato com o A TRIBUNA, falou do apoio para a chapa liderada pelo médico Sinésio Gouveia de Alvarenga, que reúne parte da atual diretoria e um grupo de pessoas que ingressam com a mesma visão. Uma outra chapa também pretende disputar a eleição, sendo a liderada pelo médico Pedro Luiz Carvalho e Silva, que faz oposição ao grupo atual.

Conforme Tânia, o SOS Santa Casa e o GMPR apoiam a chapa da situação, liderada por Sinésio, porque entendem que esse trabalho atual precisa continuar para fazer as mudanças necessárias na Santa Casa. Ela diz que as mudanças na instituição só começaram, considerando que a pandemia trouxe uma pressão muito grande nas contas do hospital e postegaram muitas ações.

Tânia explica que a intenção é fazer um estatuto moderno, que possibilite uma abertura para participação da sociedade e uma gestão mais qualificada, inclusive para dar mais transparência. “Nós estamos apoiando a Santa Casa e lutamos por abertura, para que a sociedade possa participar. O hospital não tem como funcionar fechado, por um grupo pequeno de pessoas. A sociedade não aceita mais voltar ao sistema antigo!”, atesta.

Conforme a representante do SOS Santa Casa e do GMPR, há muita coisa ainda que precisa evoluir na Santa Casa, dando continuidade ao trabalho da atual diretoria. “Infelizmente, em 2019 o grupo do clube que controla a Santa Casa impediu com liminares que a gente colocasse novos membros e fizéssemos a reforma do estatuto”, recorda. Nesse sentido, pontua que a proposta de novo estatuto almeja impedir que pessoas com ligações político-partidárias, com negócios com a instituição ou que tenham atividades que concorram com suas atividades possam assumir cargos na diretoria.

Independente do resultado destas eleições, Tânia deixou claro que a sociedade vai continuar acompanhando e fiscalizando a administração do hospital, para que haja a transparência verificada atualmente, lutando para que as decisões não fiquem nas mãos de poucos. “A Santa Casa não é de ninguém. Ela é de todos! O interesse lá tem de ser o da população, especialmente daqueles que são atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde)”, externa.

AS ELEIÇÕES

As eleições para os novos Conselhos Diretor e Fiscal ocorrem neste dia 20 de setembro, às 15 horas, com 2/3 dos associados presentes, ou às 15h30, com qualquer número. Está agendada para acontecer no espaço de eventos Ideias Buffet, localizado na Avenida dos Estudantes, bairro Parque Sagrada Família.

Após a abertura da Assembleia, serão dados 10 minutos para a formalização das chapas. Em seguida, os votos poderão ser depositados na urna. A votação tem previsão de término para as 21 horas. A eleição segue rigidamente as normas do Estatuto Social de 2004, vigente no momento, podendo votar e ser votado todo membro da Irmandade, que também são chamados de associados.

Para exercer o voto, o eleitor terá que ter em mãos um documento de identificação com foto. A confirmação da condição de associado ou qualquer outra dúvida poderá ser tirada pelo telefone (66) 9 9208-8381, até o dia 20 de setembro, às 12 horas.