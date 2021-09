A gestão do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis já está com tudo pronto para a eleição do novo Conselho Diretor e Fiscal. A data prevista é 20 de setembro, às 15 horas, com 2/3 dos associados presentes ou às 15h30, com qualquer número. Está agendada para acontecer no espaço de eventos Ideias Buffet, localizado na Avenida dos Estudantes, bairro Parque Sagrada Família.

A votação tem previsão de término para às 21 horas. A eleição segue rigidamente as normas do Estatuto Social de 2004, vigente no momento, podendo votar e ser votado todo membro da Irmandade, que também são chamados de associados.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

————————————————————————————