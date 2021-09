Uma boa notícia em meio à pandemia do novo coronavírus. Rondonópolis registrou entre os dias 15 e 16 de setembro deste ano a menor quantidade de casos de Covid-19 desde o agravamento da pandemia na cidade, em maio de 2020. Foi registrado apenas um caso de Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 37.383 pessoas se infectaram na cidade. Destas, 36.043 se recuperaram e 932 morreram. Ainda há 408 pessoas com o vírus ativo.

São 382 pessoas em isolamento domiciliar e 26 hospitalizadas. No entanto, foi confirmada ontem (16) mais um óbito em decorrência da doença em Rondonópolis. Um homem de 51 anos morreu na quarta-feira (15). Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde.

Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas, 18 pessoas estavam internadas e 22 leitos estavam disponíveis. A taxa de ocupação era de 45%. Nas enfermarias públicas, 6 pessoas estavam internadas e a taxa de ocupação era de 6,6%.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúda (SES) divulgou ontem (16) que mais 14 óbitos foram registrados em Mato Grosso nas últimas 24 horas. São 13.688 mortes em decorrência da Covid-19 no Estado desde o início da pandemia.

Também foram confirmados, nas últimas 24 horas, mais 520 novos casos da doença. Com isso, Mato Grosso chega a 529.808 pessoas infectadas com o coronavírus, sendo que destas 510.769 se recuperaram. Ainda há no Estado 4.524 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ativo.

Nas UTIs públicas, 175 pessoas estão internadas, e a taxa de ocupação era de 56,45%. Nas enfermarias públicas, outras 92 pessoas estavam internadas e a ocupação era de 17%.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (109.230), Rondonópolis (37.383), Várzea Grande (36.781), Sinop (25.540), Sorriso (18.049), Tangará da Serra (17.614), Lucas do Rio Verde (15.544), Primavera do Leste (14.613), Cáceres (11.682) e Barra do Garças (10.532).