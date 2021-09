Além dos 20 leitos de UTI em hospitais de Rondonópolis que atendem pacientes de toda a Regional Sul de saúde, foram bloqueados ainda, de acordo com a Central de Regulação, cinco leitos de UTI em Campo Verde e outros 10 devem ser desativados em Primavera do Leste.

O Governo do Estado fechou 20 leitos de tratamento intensivo exclusivos para Covid-19 em Rondonópolis. Foram bloqueados 10 leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia e fechados 10 leitos da UTI do Hospital Regional de Rondonópolis. Com isso, a cidade passa a contar, ao todo, com 40 leitos de UTIs, sendo 10 no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (hospital de retaguarda), 10 na Santa Casa e 20 no Hospital Regional.

Os leitos deixaram de receber pacientes de Covid-19 na última segunda-feira (13). Uma notificação extrajudicial foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) para a Santa Casa informando que a partir do dia 13, o Governo do Estado estava suspendendo o cofinanciamento estadual de custeio mensal de 10 leitos de UTI instalados na unidade hospitalar. O recurso para manter os gastos com os leitos era enviado pelo Governo do Estado via Fundo Municipal de Saúde.

Na notificação, o Governo do Estado justificou que os leitos foram abertos somente para atender a emergência em saúde pública em função da pandemia. Ainda, segundo o Estado, as habilitações temporárias de leitos de UTI poderiam ser encerradas em qualquer momento conforme portarias do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde.

Além disso, o Governo do Estado alegou na notificação que a desativação dos leitos de UTI está ocorrendo em decorrência da redução na taxa de ocupação conforme boletins epidemiológicos da Covid-19, bem como em função da necessidade de retomada do atendimento ao público e a realização de cirurgias eletivas, atendimentos neurológicos e cardiológicos.

A notificação assinada pela secretária executiva de Saúde em substituição, Kelluby de Oliveira, informou ainda que caso o leito a ser desativado esteja atualmente ocupado por paciente, este será atendido e o leito fechado após saída do paciente.

A intenção do Governo do Estado seria credenciar os 10 leitos de UTI da Santa Casa que foram bloqueados para pacientes de Covid-19 para que passem a funcionar como UTI geral, recebendo pacientes com demais enfermidades. Porém, não foi informado prazos para que isso se concretize.

Já o fechamento dos 10 leitos no Hospital Regional teria sido comunicado pela empresa que presta serviços terceirizados de UTI no hospital e assim, como na Santa Casa, os 10 leitos bloqueados para pacientes Covid-19 deverão ser credenciados para atender pacientes das demais enfermidades.