Foi aprovado, ontem (15), na Câmara Municipal, um requerimento ao Município pedindo o distrato do contrato com o Rotativo Rondon. ”A dívida da empresa entre ISSQN e outorga chega a mais de R$ 4 milhões. São muitas reclamações dos usuários. Estamos sugerindo que o serviço seja municipalizado e feito pela Secretaria Municipal Trânsito ou pela autarquia recém-criada do transporte coletivo. O Município pode fazer convênio com a Casa do Adolescente e jovens fazer o serviço em questão”, argumentou o vereador Reginaldo Santos (SD), autor do requerimento.

O Rotativo Rondon, sistema de estacionamento pago, popularmente conhecido como Zona Azul, foi regulamentado no município de Rondonópolis pelo Decreto 7.319 de 04/06/2014, implantado por meio de processo licitatório via concorrência pública, posto em funcionamento em 2015, sendo possível até mesmo o uso de smartfones e tablets para pagar o estacionamento, além dos parquímetros instalados. Agora, o que se vê, é o sucateamento dos parquímetros ainda fixados em vários pontos do quadrilátero central.

A princípio, o sistema foi avaliado como uma forma de organização da utilização do estacionamento em vias públicas no quadrilátero central, visando praticidade e rotatividade, garantindo assim o uso do espaço público para a coletividade e não se exaurindo tão somente ao interesse individual do cidadão à revelia do uso da vaga em tempo demasiado, impedindo assim que outrem usufrua do mesmo direito do bem comum (vias) com bem privado (veículo).