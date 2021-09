Como houve o bloqueio de 20 leitos de UTIs públicas na cidade, sendo 10 na Santa Casa de Misericórdia e 10 no Hospital Regional, a quantidade total de leitos que era de 60 caiu para 40. Nas enfermarias públicas, 4 pessoas estavam internadas ontem e a taxa de ocupação era de 4,4%.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou ontem (15) que mais 13 óbitos foram registrados em Mato Grosso nas últimas 24 horas. São 13.674 mortes em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia.

Também foram confirmados mais 759 novos casos da doença. Com isso, Mato Grosso chega a 529.288 pessoas infectadas com o coronavírus, sendo que destas 510.091 se recuperaram. Ainda há no Estado 4.695 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ativo.

Nas UTIs públicas, 176 pessoas estão internadas e a taxa de ocupação era de 51,46%. Nas enfermarias públicas, outras 89 pessoas estavam internadas e a ocupação era de 14%.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (109.066), Rondonópolis (37.382), Várzea Grande (36.733), Sinop (25.479), Sorriso (18.022), Tangará da Serra (17.613), Lucas do Rio Verde (15.541), Primavera do Leste (14.599), Cáceres (11.668) e Barra do Garças (10.531).