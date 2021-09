Uma análise realizada em cima do projeto de lei do Poder Executivo que altera o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e atualmente está em tramitação na Câmara Municipal detalha como seriam os novos valores a serem pagos pelo contribuinte caso os vereadores aprovem a proposta.

Vale explicar que os imóveis no município são divididos em 3 Zonas: “A” “B” e “C”, onde segundo representante da Prefeitura que esteve em reunião na Câmara de Vereadores para explicar o projeto à sociedade, os imóveis do Zoneamento “C” não sofreriam alterações dos valores na tabela. Contudo, a análise aponta que essa afirmativa do poder público não é verdadeira.

Nesse contexto, há o exemplo de imóvel no Setor Fiscal 37, pertencente à Zona “C”, que abrange as áreas de terras localizadas na Zona de Expansão Urbana com tamanho igual ou superior a 3 mil m², que teve o valor do metro quadrado com reajuste proposto de R$ 7,25 para R$ 22,50, o que significa um aumento de 96,16% acima da variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)/IBGE ou 85,16% acima da variação do INCC-DI/Índice Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna (FGV), desde a sua última atualização em 27/09/2013.

Além disso, os imóveis da Zona “C” (área mais periférica da cidade) foram os únicos a sofrerem mudança da alíquota para cálculo do Imposto Territorial Urbano, pois onde se cobra hoje 0,6% para imóvel com muro e passeio a proposta do prefeito é passar para 1%; onde se cobra hoje 1,0% de imóvel com muro ou passeio, a proposta é passar para 1,5%; e para imóveis sem muro e sem passeio, onde hoje é cobrado 1,2% a proposta é passar para 2,0%.

Conforme se pode aferir no projeto elaborado pelo Poder Executivo, vários setores tiveram propostas de atualização dos valores de m² inferior aos índices de correção monetária do INPC/IBGE ou INCC-DI (FGV), mas para a maioria houve expressivo reajuste, como se pode verificar, por exemplo, nos imóveis do Setor Fiscal 3 (localizado na área central A, entre a Avenida Marechal Rondon, Rua Poxoréo, Córrego do Patrimônio e Rua João Pessoa), que teve o valor do metro quadrado com reajuste proposto de R$ 130,56 para R$ 500,00.

As unidades imobiliárias lindeiras à Rua João Pessoa estão incluídas nos Setores Fiscais 1, 2 e 12, onde o prefeito propõe a mudança de R$ 130,56 o metro quadrado para R$ 500,00, o que significa um aumento de 142,06% acima da variação do INPC/IBGE ou 128,48% acima da variação do INCC-DI(FGV), desde a sua última atualização em 27/09/2013.

Ainda de acordo com as alterações propostas pela Prefeitura, os imóveis localizados na Avenida Júlio Campos, no trecho compreendido entre a Avenida Madalena Ferreira de Morais e o Anel Viário, o metro quadrado que custava R$ 167,00 passaria a custar R$ 690,00, ou seja, reajuste de 161,15% em relação ao INPC/IBGE e de 146,50% acima da variação do INCC-DI (FGV), desde a sua última atualização em 27/09/2013.

Na Rua Dom Pedro II, em outro exemplo, no trecho entre as avenidas Marechal Dutra e Marechal Rondon, o projeto de lei propõe aumento do metro quadrado de R$ 450,00 para R$ 1.000,00. Neste caso, o reajuste seria de 48,72% acima da variação do INPC/IBGE e 40,38% acima do INCC-DI (FGV), desde a sua última atualização em 27/09/2013.

A tabela elaborada pelo escritório Resende Advogados Associados com o comparativo com as mudanças dos valores propostos no IPTU pode ser conferida completa no nosso site www.atribunamt.com.br

Veja abaixo a tabela de valores completa: