“Recebi o convite para ser secretário de Trânsito no dia 19 de agosto. Durante todos estes dias, passei a conversar com Deus, para não fazer algo que desagradasse a vontade Dele, com minha família, amigos e eleitores que acreditaram e me confiaram o voto. Sendo conhecedor do grande problema que se encontra nosso trânsito, chegamos a mais de 194 mil veículos em Rondonópolis, além dessa quantidade de veículos, não temos transporte público de qualidade e as vias não têm trafegabilidade. Isso é evidenciado no dia a dia, ocasionando desgastes, stress, congestionamentos gigantes e vários acidentes com danos materiais, lesão e até mesmo ceifando vidas. Problemas que vêm acarretar gastos gigantescos dentro dos hospitais, contribuindo significativamente para o aumento das filas de espera por cirurgias ortopédicas”, ressaltou.

“Entre eles, destacam-se as indicações que versam sobre instalação de novos semáforos, sincronização semafórica, abertura de pontes em vários locais: Av. Ponce de Arruda, Arnaldo Estevão, Péricles Pergo, Avenida Rui Barbosa, entre outras. Rotatórias na Av. Júlio Campos com W6, Av. dos Estudantes cruzamento com Rua Dom Pedro, Rua Rio Branco após o Residencial Zé Sobrinho. Indicação número 186 que versa sobre a Cidade do Trânsito, nº 190 e 263, solicitando estudo técnico para construção de trincheiras, passagem elevada ou viaduto na ponte Otaviano Muniz com Fernando Correa e na rotatória de ligação ao Sagrada Família e Anel Viário. Apresentei um projeto de protocolo nº 3441/2021, intitulado “Pé na Faixa, Pé no Freio”, sendo aprovado por maioria, o qual versa sobre a Resolução do CONTRAN 378, para que sejam construídas faixas elevadas na frente das escolas públicas e privadas e em locais de grande fluxo de pedestres, e todas essas medidas visam melhorar nosso trânsito”, pontua o vereador Investigador Gerson.

“Desta forma, agradeço a todos, prefeito José Carlos do Pátio, a executiva do MDB por indicar meu nome para ser secretário de Trânsito. Também a todos servidores da SETRAT que me receberam de forma carinhosa em reunião que fizemos, minha família, meu pastor Jorge, amigos e aos eleitores que de uma forma ou de outra deram sua opinião, sobre ir ou não para a Secretaria de Trânsito. Portanto, meus amigos, o nosso mandato de vereador devo exclusivamente a Deus, família, equipe e aos meus eleitores, afinal foram 1.056 votos que me foram confiados e podem ter certeza que vou continuar retribuindo com trabalho, deslocando aos bairros, conversando com os moradores, fiscalizando e investigando os gastos públicos e sua real aplicabilidade, sendo uma voz do povo no parlamento. Fico lisonjeado com o convite, porém neste momento, não é viável, mas me coloco à disposição do futuro secretário de Trânsito e de toda sua equipe. No que couber a esse vereador, podem contar comigo sempre. Muito obrigado, um grande abraço”, finalizou o emedebista.