“Ele nos fez essa solicitação em abril do ano passado e nos apontou a necessidade das placas solares para a continuidade na prestação dos trabalhos à comunidade rondonopolitana, cujo foco é de cunho social, profissional, cultural e religioso. A entidade desenvolve importantes ações de forma gratuita, sendo que já atendeu mais de 3.500 pessoas. E agora, essas placas vão gerar uma economia importante à instituição que não dispõe de recursos próprios e depende de doações e destinação de recursos”, declara o parlamentar.

“Agradeço imensamente o empenho do deputado Claudinei para contarmos com a energia solar para reduzir os custos de energia elétrica em nossa instituição. Isso vai melhorar o nosso atendimento, trazendo qualidade de vida aos nossos atendidos e sustentabilidade à nossa entidade. Muito obrigado!”, posicionou Aladim.

OBRA KOLPING – A instituição desenvolve trabalho para população carente com a promoção de cursos de capacitação e profissionalizantes. O público tem a oportunidade de se aperfeiçoar nas áreas de confeitaria, artesanato, técnicas de vendas, rotinas administrativas, cabeleireiro, informática, salgadeira, entre outros.

HISTÓRIA – A Obra Kolping foi oficialmente fundada no dia 6 de maio de 1849, em Colônia, na Alemanha. A primeira entidade no Brasil surgiu em São Paulo, em 1923 – sendo que em Mato Grosso, as atividades iniciaram em Juscimeira, no ano de 1978.

Além de atender Rondonópolis, na Vila Operária, também possui unidades em outros municípios mato-grossenses como Sinop, Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Juscimeira, Pedra Preta e São José do Povo.