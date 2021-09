Moradores estão reclamando da demora na troca de lâmpadas queimadas na cidade. Alguns estariam aguardando a troca desde o início deste ano. A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), que presta o serviço de manutenção da iluminação pública na cidade, com a troca de lâmpadas, admite que há problemas em função da dificuldade de encontrar o material no mercado.

Para quem precisa da troca de lâmpada, a demora tem causado preocupação. O morador do bairro Três Américas, Jorge Monteiro, por exemplo, entrou em contato com o Jornal A TRIBUNA querendo explicações sobre o que estaria motivando a demora da Coder em realizar o serviço.

Segundo ele, que está com uma lâmpada queimada na frente da sua casa há alguns meses, a atendente da Coder o informou que o serviço poderia demorar para ser feito, que não teria como estabelecer um prazo, e que havia pedidos aguardando na fila desde janeiro deste ano. “Eu queria entender o porque dessa demora”, disse.

De acordo com o presidente da Coder, Argemiro Ferreira, a empresa realmente não tem o material à disposição para realizar a troca das lâmpadas na cidade. Ele explicou que mesmo com contrato em vigência com os fornecedores e com recursos para comprar, os materiais não têm sido entregues por estarem em falta no mercado em função da pandemia.

Argemiro destacou que a Coder começou a receber algumas lâmpadas no decorrer desta semana, e que demais materiais necessários podem ser entregues ainda esta semana. “Vários materiais estão em falta no mercado em decorrência da pandemia e, por isso, não temos recebido a quantidade suficiente para atender a cidade e essa situação ocorre desde julho”.

A expectativa é de que a Coder receba os materiais necessários e retome o serviço de troca de lâmpadas ainda esta semana, mas esse prazo pode ser maior. “Dependemos da entrega dos materiais para retomar o serviço”, concluiu Argemiro.