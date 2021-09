Após as explicações do responsável pelo Departamento de Desenvolvimento Imobiliário da Prefeitura de Rondonópolis, Édio Gomes da Silva, ontem (14), na Câmara Municipal, para esclarecer aos vereadores detalhes do projeto de lei de autoria do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) que prevê o aumento de alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que voltou a tramitar na Casa de Leis, representantes da sociedade pediram aos vereadores um prazo maior para analisar a proposta.